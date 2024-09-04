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В Украине вырос спрос на гибридные авто и электрокары: что украинцы выбирали в августе

Среда, 4 сентября 2024, 11:42 - Виктор Волокита
 

В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял более 68%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пункта меньше показателя августа 2023г.

Вторым по величине стал сегмент гибридных авто - 22,3%, в прошлом году им принадлежало 19,3% рынка новых авто.

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Доля дизельных авто уменьшилась с 25,8% до 22,1%.

Электромобили охватили 14,3%, против 11,8% в августе прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

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Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто - MAZDA CX5;
  • Гибридные - TOYOTA RAV-4;
  • Дизельные - RENAULT Duster;
  • Электро - BYD Song Plus;
  • Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.

Напомним:

В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер RENAULT Duster.

Экономическая правда 

авто Украина
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