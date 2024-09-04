В Украине вырос спрос на гибридные авто и электрокары: что украинцы выбирали в августе

В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял более 68%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пункта меньше показателя августа 2023г.

Вторым по величине стал сегмент гибридных авто - 22,3%, в прошлом году им принадлежало 19,3% рынка новых авто.

Реклама:

Доля дизельных авто уменьшилась с 25,8% до 22,1%.

Электромобили охватили 14,3%, против 11,8% в августе прошлого года.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Реклама:

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто - MAZDA CX5;

Гибридные - TOYOTA RAV-4;

Дизельные - RENAULT Duster;

Электро - BYD Song Plus;

Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.

Напомним:

В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер RENAULT Duster.

Экономическая правда