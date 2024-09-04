В Украине вырос спрос на гибридные авто и электрокары: что украинцы выбирали в августе
В августе 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 63% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял более 68%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 40,8% августовских продаж новых авто, что почти на 2 процентных пункта меньше показателя августа 2023г.
Вторым по величине стал сегмент гибридных авто - 22,3%, в прошлом году им принадлежало 19,3% рынка новых авто.
Доля дизельных авто уменьшилась с 25,8% до 22,1%.
Электромобили охватили 14,3%, против 11,8% в августе прошлого года.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто - MAZDA CX5;
- Гибридные - TOYOTA RAV-4;
- Дизельные - RENAULT Duster;
- Электро - BYD Song Plus;
- Авто с ГБО - HYUNDAI Tucson.
Напомним:
В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер RENAULT Duster.
Экономическая правда