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На українському ринку нових легковиків лідирують французькі та японські кросовери

Вівторок, 3 вересня 2024, 09:11 - Віктор Волокіта
 

У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер RENAULT Duster.

Про це повідомляє Укравтопром. 

Також в трійці найпопулярних моделей - TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5.

Як йдеться в повідомленні, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.

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До ТОП-10 легковиків місяця, за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. RENAULT Duster - 691 од.;
  2. TOYOTA RAV-4 - 444 од.;
  3. MAZDA CX5 - 275 од.;
  4. TOYOTA Camry - 228 од.;
  5. KIA Sportage - 219 од.;
  6. SKODA Octavia - 199 од.;
  7. HYUNDAI Tucson - 182 од.;
  8. BYD Song Plus - 179 од.;
  9. VOLKSWAGEN Touareg - 170 од.;
  10. HONDA M-NV - 169 од.

Нагадаємо:

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Відносно серпня 2023 року споживча активність на авторинку збільшилась на 40%.

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Економічна правда

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