На українському ринку нових легковиків лідирують французькі та японські кросовери
Вівторок, 3 вересня 2024, 09:11 -
У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер RENAULT Duster.
Про це повідомляє Укравтопром.
Також в трійці найпопулярних моделей - TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5.
Як йдеться в повідомленні, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.
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До ТОП-10 легковиків місяця, за версією Укравтопрому, увійшли:
- RENAULT Duster - 691 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 444 од.;
- MAZDA CX5 - 275 од.;
- TOYOTA Camry - 228 од.;
- KIA Sportage - 219 од.;
- SKODA Octavia - 199 од.;
- HYUNDAI Tucson - 182 од.;
- BYD Song Plus - 179 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 170 од.;
- HONDA M-NV - 169 од.
Нагадаємо:
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Відносно серпня 2023 року споживча активність на авторинку збільшилась на 40%.
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Економічна правда
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