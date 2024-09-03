На українському ринку нових легковиків лідирують французькі та японські кросовери

У серпні 2024 року лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер RENAULT Duster.

Про це повідомляє Укравтопром.

Також в трійці найпопулярних моделей - TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5.

Як йдеться в повідомленні, за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано більше третини (34%) серпневого ринку нових легковиків.

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До ТОП-10 легковиків місяця, за версією Укравтопрому, увійшли:

RENAULT Duster - 691 од.; TOYOTA RAV-4 - 444 од.; MAZDA CX5 - 275 од.; TOYOTA Camry - 228 од.; KIA Sportage - 219 од.; SKODA Octavia - 199 од.; HYUNDAI Tucson - 182 од.; BYD Song Plus - 179 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 170 од.; HONDA M-NV - 169 од.

Нагадаємо:

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Відносно серпня 2023 року споживча активність на авторинку збільшилась на 40%.

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Економічна правда