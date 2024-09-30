Отключения неизбежны: в лучшем случае зимой не будет света до 5 часов в день – FT

Дефицит генерации и отключения света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в день.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на слова энергетиков.

Отмечается, что даже при лучшем сценарии, этой зимой страна столкнется с пятичасовыми ежедневными отключениями электроэнергии, по данным компании ДТЭК - и это при условии, что Россия больше не будет атаковать энергосистему и температура не упадет ниже -15 градусов.

"Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму, но для обеспечения энергетической безопасности в будущие зимы мы должны децентрализовать энергетическую систему", - заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Основная проблема этой зимы заключается в повреждении основных электростанций, а не подстанций, большинство из которых защищены укрытиями и быстро ремонтируются, отметил бывший председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Дефицит и отключения неизбежны", - сказал он. "Вопрос в том, насколько они будут большими или малыми, и это зависит от того, насколько хорошо защищены электростанции. Противовоздушная оборона является критически важной, и децентрализация должна происходить параллельно".

Напомним:

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Министр энергетики Герман Галущенко подвергся критике за двухлетнюю задержку децентрализации энергетики: ведомство начало действовать в этом направлении только летом, а до этого лоббировало строительство дорогих атомных реакторов.