Міненерго лобіювало будівництво дорогих атомних реакторів замість дешевої децентралізації – FT

Міністр енергетики Герман Галущенко зазнав критики за дворічну затримку децентралізації енергетики: відомство почало діяти в цьому напрямку лише влітку, а до цього лобіювало будівництво дорогих атомних реакторів.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на думки експертів та співрозмоників.

Критики стверджують, що зусилля з децентралізації мали розпочатися ще у 2022 році, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення і почала націлюватися на енергетичну мережу України. За цей час можна було б побудувати сотні менших газових станцій або проєктів відновлюваної енергії, пише газета.

"Міністерство енергетики не зацікавлене в децентралізації. Навпаки, вони більше зацікавлені в централізації, щоб тримати якомога більше енергетичного сектора, особливо генерації, під контролем державних компаній", — сказав один з представників енергетичної галузі.

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На думку експертів і чиновників, Галущенко, замість цього, лобіював будівництво великих і дорогих ядерних реакторів, на зведення яких потрібно від семи до десяти років. До призначення міністром у 2021 році він був віцепрезидентом державної ядерної компанії "Енергоатом".

Міністерство повідомило Financial Times, що розробило стратегію та створило умови для децентралізації, однак відмовилося навести конкретні приклади через воєнні обмеження. У міністерстві додали, що розвиток ядерної генерації забезпечить потреби країни у відновленні та енергетичній стабільності в майбутньому.

Плани щодо децентралізації, запропоновані у 2022 році, були проігноровані, зазначила Вікторія Войціцька, енергетичний експерт та колишня членкиня парламентського енергетичного комітету.

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"Ми бачили, як [Галущенко] просуває проєкт будівництва нових ядерних реакторів... це не допоможе нам пережити цю зиму і наступну", - заявила вона.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, сказав Financial Times, що, окрім меншої вразливості до атак, малі децентралізовані електростанції будуються приблизно за півтора року і коштують "набагато дешевше", ніж ремонт чи будівництво великих генеруючих потужностей.

Водночас колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що схема кредитів для інвесторів у малі електростанції, запроваджена в липні 2024 року, призведе до появи десятків нових гравців на ринку та створить конкуренцію для "Енергоатому", що міністерство енергетики намагалося відкласти.