Ливия возобновляет добычу и экспорт нефти

Добыча сырой нефти в Ливии возобновится в ближайшие дни после серьезного политического и финансового кризиса.

Об этом сообщает enkorr.

Отмечается, что перекачка нефти постепенно возобновится с 1 октября, а полное возвращение к работе запланировано на среду, 2 октября

Восстановление добычи после примерно месячной остановки стало возможным благодаря разрешению спора о назначении нового управляющего Центральным банком Ливии, что является принципиальным шагом для выхода из тупика, в котором оказался ливийский национальный энергетический сектор.

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Ливия была основным поставщиком сырой нефти в Италию. В І квартале 2024 года из примерно 14,5 млн тонн импортируемой сырой нефти (-3,3% по сравнению с предыдущим годом) 38,5% пришлось на Африку, причем только на Ливию пришлось 21% итальянского импорта, обогнав Казахстан и Азербайджан, каждый с долей по 15%.

Но политический кризис, разразившийся в августе, вызвал резкое снижение экспорта нефти. Упадок стал результатом борьбы за контроль над Центральным банком между конкурирующими администрациями Триполи на западе и Бенгази на востоке страны. Кульминацией напряженности стало приостановление нефтяной деятельности на основных месторождениях страны, что имело катастрофические последствия для ливийской экономики, которая зависит от экспорта сырой нефти.

Напомним:

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Правительство восточной части Ливии, где находится наибольшее количество запасов нефти страны, заявило, что прекратит добычу и экспорт ресурса.