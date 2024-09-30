Россия транспортирует нефть через Финский залив на танкерах, непригодных для выхода в море

Российский теневой флот транспортирует нефть через Финский залив на танкерах, непригодных для выхода в море.

Об этом сообщает Yle.

Журналисты выяснили, что с января по май 2024 года через Финский залив прошло около 600 танкеров с российской нефтью. Почти половина из них, 283, принадлежали к теневому флоту.

Многие из них за этот период несколько раз посещали российские нефтяные порты.

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Расследование также показывает, что весной нефтяной танкер из черного списка проходил через Финский залив каждые две недели.

Сообщается, что если судно попадает в черный список, это означает, что оно в плохом состоянии или имеет такие серьезные недостатки, что ему запрещено эксплуатироваться.

Вписать судно в черный список может независимая организация морской инспекции Paris Mou.

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Кроме того, что многие нефтяные танкеры имеют некачественную страховку, они также могут быть старыми. Почти 7 из 10 нефтяных танкеров, курсирующих по Финскому заливу, имеют возраст 15 лет и более.

Остановить движение танкеров, которые забирают российскую нефть в российских нефтяных гаванях Усть-Луга и Приморская в дальнем конце Финского залива, сложно.

Вмешаться может только государство флага или государство порта, если судно заходит в гавань. Нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть, избегают портов Балтийского моря.

Напомним:

Российские компании увеличили страхование нефтяных грузов в Индию до 60%, что позволяет продавать нефть выше ценового потолка стран G7 в 60 долларов.