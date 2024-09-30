В Украине уменьшился урожай зерновых

Украина в этом году собрала ранних зерновых на 2% меньше, чем в прошлом году, в то же время недобор поздних культур составляет 10-15%.

Об этом в интервью Forbes рассказал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

"Мы недополучили около 2% ранних зерновых по сравнению с прошлогодним урожаем. Эта группа не так пострадала, как посев поздних культур. Больше всего досталось сое, гречке, кукурузе, подсолнечнику. У них недобор около 10-15%, в зависимости от региона", - отметил министр.

По его словам, уменьшение урожая не повлияет критически на продовольственную безопасность страны.

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По предварительным оценкам, урожай кукурузы составит 25 млн тонн, подсолнечника - 12 млн тонн, а сои - 5 млн тонн.

Напомним:

Украинские аграрии уже собрали около 40 млн тонн нового урожая. Урожай пшеницы в этом году составил около 22 млн тонн. Внутреннее потребление - около 6 млн тонн. То есть Украина собрала пшеницы чуть ли не вчетверо больше, чем потребление внутри страны.

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