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В Україні зібрали пшениці майже вчетверо більше, ніж споживають українці

П'ятниця, 20 вересня 2024, 16:31 - Віктор Волокіта

Урожай пшениці дозволяє Україні залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. 

"Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці цього року становив близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання - близько 6 млн тонн. 

Тобто Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн", - сказав Шмигаль.

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За його словами, уряд, у свою чергу, продовжує допомогу українським фермерам та виробникам за різними напрямками.

Від початку року видано 31,5 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9" для майже 6,5 тис. господарств.

Нагадаємо:

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Міністерство аграрної політики та продовольства та учасники зернового ринку підписали додаток до меморандуму про взаєморозуміння у 2024/2025 маркетинговому році, яким узгодили граничні обсяги експорту зернових. 

У документі погоджено граничний обсяг експорту пшениці і суміші пшениці та жита (меслин) згідно з кодом УКТ ЗЕД 1001 у 2024/2025 маркетинговому році на рівні 16,2 млн. тонн. 

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Економічна правда
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