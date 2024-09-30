Государственные предприятия имеют наибольшее количество долгов по зарплатам – аналитика

Наибольшими должниками по зарплатам оказались государственные предприятия и акционерные общества - на них приходится 62,6% судебных производств по долгам.

Об этом говорится в аналитике Центра Разумкова.

"Крупнейшими должниками оказались государственные предприятия и акционерные общества, на их счету более 11 и 9 тысяч судебных производств соответственно, что составляет 33,8% и 28,8% всех долгов", - говорится в сообщении.

Вслед за ними идут общества с ограниченной ответственностью - 4,9 тыс. случаев или 14,2%.

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На дочерние и коммунальные предприятия приходится 12,5% и 4,3% всех задолженностей.

"Эти цифры говорят о глубоком кризисе в государственном секторе. Когда предприятия, принадлежащие государству, не способны выплатить зарплаты своим работникам, это не просто проблема - это сигнал тревоги для всей экономики", - добавили в Центре Разумкова.

В целом, по данным сервиса "Опендатабот" со ссылкой на данные Министерства юстиции Украины, в Украине по состоянию на август зарегистрировано более 34 тыс. долгов по зарплате.

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Напомним:

В 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года.

Средняя заработная плата работников государственных органов в августе 2024 года составляла 55,8 тыс грн. С начала 2024 года она выросла.