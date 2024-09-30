Европейские автомобильные акции потеряли десять миллиардов долларов 

Акции европейских автомобилепроизводителей упали и потеряли десять млрд долл стоимости.

Об этом сообщает Reuters.

Европейские автомобильные акции упали почти на 4% в понедельник после того, как предупреждение от Stellantis, Volkswagen и Aston возродило беспокойство относительно перспектив прибылей сектора в этом году, омраченном замедлением спроса и агрессивной китайской конкуренцией.

Это падение уничтожило рыночную стоимость индекса STOXX Auto & Parts почти на 10 млрд долл Акции Stellantis, котирующиеся в Париже и Милане, упали на 14% после того, как компания снизила прогнозы и заявила, что потеряет больше денег, чем ожидалось изначально.

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Stellantis, автопроизводитель №5 в Европе по рыночной стоимости и владелец брендов Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen и Peugeot, сослался на ухудшение отраслевых тенденций, увеличение расходов на капитальный ремонт своего бизнеса в США и китайскую конкуренцию на рынке электромобилей.

Аналитики прогнозируют падение прибыли почти на 14% в 2024 году, что знаменует собой изменение тенденции по сравнению с годами после пандемии, когда перебои в цепочках поставок позволили автопроизводителям повысить цены.

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Напомним:

Volkswagen ожидает, что в 2024 году будет поставлено меньше транспортных средств, чем в 2023 году, что стало четвертым падением продаж за пять лет.