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"Энергоатом" после выступления Зеленского в ООН заказал защиту АЭС от шахедов

Понедельник, 30 сентября 2024, 10:44 - Виктор Волокита
 
Результат попадания шахеда в накрытие подстанции "Укрэнерго" - трансформатор от удара не пострадал
фото: Наші гроші

"Энергоатом" только 25 сентября 2024 года заключил соглашение стоимостью 509 млн грн на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции. 

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на "Прозорро". 

"То есть надо было Зеленскому в ООН заявить, что энергооборудование возле украинских АЭС незащищенное и вот-вот станет мишенью для российских ракет, чтобы атомщики начали заниматься проектированием защиты "второго уровня", - пишет издание. 

Речь идет о железобетонных П-образных сооружениях, которые защищают большие трансформаторы от шахедов и осколочных поражений при косвенном попадании ракеты. 

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Как пишет издание, эффективность уже доказана на подстанциях "Укрэнерго", которые вместе с Госвосстановлением начали закрывать еще в прошлом году и работы продолжаются до сих пор - настолько это небыстрая история. Но даже незавершенные полностью сооружения уже защищают от ударов.

Как отмечают "Наші гроші", контракт для РАЭС размером 509 млн грн полностью скрыт, неизвестно никаких данных о размерах сооружения. 

"Также отметим очередную активизацию "Укргидроэнерго". В сентябре компания провела закупки по защите целых и восстановлению поврежденных гидроэлектростанций на 1,11 млрд грн. Из которых половина 0,54 млрд грн пришлась на одну сделку с ЧАО "Укрсталь конструкция" бывшего олигарха Виталия Гайдука (был совладельцем "Индустриального союза Донбасса"). Никаких цен стройматериалов в "Прозорро" по этим контрактам не обнародуют", - написало издание. 

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Напомним:

Ночью 25 сентября был зафиксирован пролет ударного беспилотного аппарата РФ на критически низкой высоте недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.

АЭС Зеленский
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