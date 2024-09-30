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В Украине каждая 4 транспортная лицензия недействительна: популярные категории

Понедельник, 30 сентября 2024, 09:42 - Виктор Волокита
 

В Украине 4,8 тыс транспортных лицензий уже было выдано за неполный 2024 год. Это вдвое больше, чем за весь 2021 год. Почти каждая 4 транспортная лицензия в реестре недействительна. 

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. 

Наибольшее количество транспортных лицензий выдали в 2022 - 10,9 тыс. 

Больше всего лицензий зарегистрировано в категории "Международные перевозки грузов грузов грузовыми автомобилями" - 32 тыс или 42,8%. 

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Еще 16,9% лицензий выдано на "внутренние перевозки пассажиров автобусами" - это 12 тыс. 

Тройку закрывают такси - 9 тыс или 12,9%.

"Стоит отметить, что в одной лицензии может быть несколько категорий, кроме того, у некоторых разрешений в реестре категории не указаны", - говорится в сообщении. 

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Всего, по данным Укртрансбезопасности, 78 391 тыс. транспортных лицензий выдано в Украине.

Напомним:

219,82 млрд дохода получили компании в сфере транспорта и почты. Наибольшую прибыль получила Укртранснафта, а наибольшие убытки - Укрпочта.

транспорт
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