В Украине каждая 4 транспортная лицензия недействительна: популярные категории

В Украине 4,8 тыс транспортных лицензий уже было выдано за неполный 2024 год. Это вдвое больше, чем за весь 2021 год. Почти каждая 4 транспортная лицензия в реестре недействительна.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Наибольшее количество транспортных лицензий выдали в 2022 - 10,9 тыс.

Больше всего лицензий зарегистрировано в категории "Международные перевозки грузов грузов грузовыми автомобилями" - 32 тыс или 42,8%.

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Еще 16,9% лицензий выдано на "внутренние перевозки пассажиров автобусами" - это 12 тыс.

Тройку закрывают такси - 9 тыс или 12,9%.

"Стоит отметить, что в одной лицензии может быть несколько категорий, кроме того, у некоторых разрешений в реестре категории не указаны", - говорится в сообщении.

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Всего, по данным Укртрансбезопасности, 78 391 тыс. транспортных лицензий выдано в Украине.

Напомним:

219,82 млрд дохода получили компании в сфере транспорта и почты. Наибольшую прибыль получила Укртранснафта, а наибольшие убытки - Укрпочта.