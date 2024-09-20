Дохід компаній у сфері логістики зріс на 14%: у кого найбільше

219,82 млрд доходу отримали компанії у сфері транспорту та пошти. Найбільший прибуток отримала Укртранснафта, а найбільші збитки — Укрпошта.

Про це повідомляє пресслужба Опендатабот.

Порівняно з 2023 роком сукупний дохід лідерів Індексу Опендатабота у сфері транспорту та пошти за 2024 рік за рік виріс на 14%.

До 10 компаній за прибутками потрапило 5 державних компаній із сукупним доходом у 160,89 млрд грн — це 73% від усієї десятки. Чотири з них змогли отримати прибуток і лише одна зазнала збитків.

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Зазначається, що у 2022 році ситуація була рівно протилежною.

Кілька років поспіль майже половина доходів лідерів припадає на державну Укрзалізницю — 92,62 млрд грн або 42% від сукупного доходу. За рік доходи залізничного перевізника зросли майже на чверть.

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