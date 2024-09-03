Ремонт "синей" ветки метро на завершающем этапе

Восстановительные работы на "синей" ветке метро в процессе завершения. Уже построен новый перегонный тоннель, а также закончены другие ремонтные работы.

Об этом сообщает КГГА.

Работы на между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" - на завершающем этапе.

По состоянию на сейчас там:

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построили новый перегонный тоннель длиной 27 м;

усилили оправу с двух сторон более 50 м;

проложили сети сигнализации;

электроснабжения и связи;

подключили контактный рельс;

завершили демонтаж разгрузочных конструкций.

Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы.

Сейчас продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории.

"Работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов как можно быстрее", – добавляют в сообщении КГГА.

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Напомним:

В ночь на 31 августа по обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд.