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Ремонт "синей" ветки метро на завершающем этапе

Вторник, 3 сентября 2024, 18:49 - Алексей Артемчук

Восстановительные работы на "синей" ветке метро в процессе завершения. Уже построен новый перегонный тоннель, а также закончены другие ремонтные работы.

Об этом сообщает КГГА.

Работы на между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" - на завершающем этапе.

По состоянию на сейчас там:

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  • построили новый перегонный тоннель длиной 27 м;
  • усилили оправу с двух сторон более 50 м;
  • проложили сети сигнализации;
  • электроснабжения и связи;
  • подключили контактный рельс;
  • завершили демонтаж разгрузочных конструкций.

Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы.

Сейчас продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории.

"Работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов как можно быстрее", – добавляют в сообщении КГГА.

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Напомним:

В ночь на 31 августа по обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд.

метрополитен Киев
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