Ремонт "синей" ветки метро на завершающем этапе
Вторник, 3 сентября 2024, 18:49 -
Восстановительные работы на "синей" ветке метро в процессе завершения. Уже построен новый перегонный тоннель, а также закончены другие ремонтные работы.
Об этом сообщает КГГА.
Работы на между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" - на завершающем этапе.
По состоянию на сейчас там:
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- построили новый перегонный тоннель длиной 27 м;
- усилили оправу с двух сторон более 50 м;
- проложили сети сигнализации;
- электроснабжения и связи;
- подключили контактный рельс;
- завершили демонтаж разгрузочных конструкций.
Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы.
Сейчас продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории.
"Работы продолжаются круглосуточно, чтобы восстановить движение поездов как можно быстрее", – добавляют в сообщении КГГА.
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Напомним:
В ночь на 31 августа по обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд.
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