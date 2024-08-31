Кличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг

У ніч на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний потяг.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова: "У його (потяга – ред.) складі також - спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки. Перевіряє та тестує пробний поїзд і безпекові системи руху на різних швидкостях".

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Деталі: Кличко зазначив, що для запуску першого пробного потяга здійснили комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій діючого тунелю з новою частиною тунелю. А також ділянок, які посилили.

Пряма мова: "Зокрема, проклали всі необхідні кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку. Здійснили монтаж та підключення контактної рейки, через яку йде живлення для руху поїздів. Монтаж та налаштування систем безпеки руху поїздів.

Надалі в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами.

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Роботи тривають в цілодобовому режимі, щоб найближчими тижнями відновити рух поїздів".

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Українська правда