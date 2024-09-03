В Киеве и ряде областей начались экстренные отключения света

В Киеве и 3 областях введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В частности, по сообщению ДТЭК, отключения касаются Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Соответствующее распоряжение дало "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме, пишет ДТЭК.

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Энергетики напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним:

В среду 4 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.

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Экономическая правда.