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В Киеве и ряде областей начались экстренные отключения света

Вторник, 3 сентября 2024, 18:34 - Артур Крыжный

В Киеве и 3 областях введены экстренные отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В частности, по сообщению ДТЭК, отключения касаются Киева, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Соответствующее распоряжение дало "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме, пишет ДТЭК.

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Энергетики напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним:

В среду 4 сентября графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия
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