Шмыгаль анонсировал план дерегуляции и улучшения бизнес-климата

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал план мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата.

Об этом сообщает правительственный портал.

План мероприятий дерегуляции и улучшения климата бизнес-среды будет включать задачи и пошаговые мероприятия для поддержки бизнеса.

"Сегодня корректируем План мероприятий по дерегуляции и улучшению бизнес-климата. Теперь он будет включать 103 задачи и 143 пошаговых мероприятия, направленных на поддержку бизнеса", - сказал глава правительства.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который упрощает ведение хозяйственной деятельности и открытия бизнеса в период военного положения.

Стратегия восстановления и развития малого и среднего бизнеса, которая увеличит экономическую свободу и уменьшит безработицу, предусмотрена до 2027 года.

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