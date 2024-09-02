Економічна свобода покращиться: уряд схвалив стратегію розвитку бізнесу

Стратегія відновлення і розвитку малого та середнього бізнесу, яка збільшить економічну свободу і зменшить безробіття, передбачена до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кабінет міністрів схвалив стратегію відновлення, сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва (МСП) на наступні три роки.

За оцінками Мінекономіки, реалізація стратегії знизить рівень безробіття з 18,3 % до 11%, а також призведе до покращення індексу економічної свободи бізнесу щонайменше на 14 пунктів – до 75+/100, зростання наукоємності ВВП до +0,7%, збільшення кількості експортерів до більш ніж 35 000.

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Повідомляється, що у стратегії зазначені чотири основні цілі: відновлення й полегшення процесу ведення бізнесу; інноваційний розвиток, цифрова трансформація та "зелена трансформація"; розвиток людського капіталу й підприємництва; підвищення конкурентоспроможності та збільшення експорту..

Залученню інвестицій та розвитку регіонів, згідно зі стратегією, сприятиме цифровізація бізнес-процесів, технології штучного інтелекту, інструмент електронного виставлення рахунків, миттєві платежі Нацбанку за умови забезпечення кібербезпеки. Також продовжиться створення галузевих кластерів і наукових парків.

"Нова стратегія є відповіддю на нагальні потреби бізнесу. Вона є інклюзивною і сприятиме бізнес-активності жінок, осіб з інвалідністю, ветеранів. Стратегія узгоджена з бізнесом, громадським сектором, експертами. Врахований і регіональний аспект", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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