Торговля РФ с Индией процветает, а двусторонние платежи проходят бесперебойно - Retuers

Торговля России с Индией удвоилась с 2022 года, а двусторонние платежи между странами проходят бесперебойно.

Об этом заявил агентству Reuters заместитель председателя правления российского "Сбербанка" Анатолий Попов.

По его словам, "Сбербанк" обрабатывает платежи до 70% всего российского экспорта в Индию. Торговля России с Индией почти удвоилась до 65 миллиардов долларов в 2023 году, когда южноазиатская страна стала крупным импортером российской нефти после введения западных санкций против РФ в 2022 году из-за войны в Украине.

"В 2022 году наблюдался значительный рост интереса российского бизнеса к индийскому рынку, потому что этот рынок служит альтернативой", - сказал Попов в интервью Reuters.

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"Сегодня мы открываем счета в рупиях и для российских клиентов. Мы не исключаем, что рупия может стать не только платежным средством, но и средством сбережения", - добавил он.

"Сбербанк" находится под западными санкциями и поэтому не может осуществлять транзакции в долларах США и евро или использовать систему SWIFT для международных переводов. Однако, по словам Попова, банк не испытал никаких проблем в Индии.

"Сбербанк является полноправным участником всех индийских платежных и межбанковских систем. Никаких ограничений на его деятельность нет", - сказал Попов.

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Напомним:

Индия обогнала Китай как крупнейшего импортера российской нефти в июле, поскольку китайские нефтепереработчики стали покупать меньше сырья из-за снижения прибыли от производства топлива.

Экономическая правда.