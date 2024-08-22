Індія обігнала Китай як найбільшого імпортера нафти з РФ

Індія обігнала Китай як найбільшого імпортера російської нафти в липні, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні становила рекордні 44%, збільшившись до 2,07 млн барелів на добу, що на 4,2% більше, ніж у червні, і на 12% більше рік до року, свідчать дані джерел у торгівлі та промисловості.

Це перевищило липневий обсяг імпорту нафти Китаю з Росії, що становив 1,76 млн барелів на добу.

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"Потреби Індії в російській нафті зростатимуть доти, доки не відбудеться подальшого посилення санкцій", – сказало джерело в індійській нафтопереробній галузі.

Ірак залишався другим за величиною постачальником нафти в Індію в липні, слідом за ним - Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Економічна правда.

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