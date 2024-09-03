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Торговая война: Китай начнет расследование против товаров из Канады

Вторник, 3 сентября 2024, 13:29 - Алексей Артемчук
 
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Китай начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта рапса и химических продуктов в Канаде в ответ на тарифы на электромобили и металл.

Об этом сообщает Reuters.

Китай заявил, что планирует начать антидемпинговое расследование в отношении импорта рапса из Канады после того, как Оттава ввела пошлины на китайские электромобили, подняв цены на отечественные фьючерсы на рапсовое масло до месячного пика.

Китай также инициирует антидемпинговое расследование в отношении некоторых канадских химических продуктов.

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Почти весь импорт рапсового масла в Китай идет из Канады, далее Россия и Монголия.

Канада последовала примеру Соединенных Штатов и Европейского Союза и объявила на прошлой неделе 100% пошлину на импорт китайских электромобилей и 25% пошлину на импорт стали и алюминия из Китая.

"Китай глубоко сожалеет и решительно выступает против дискриминационных односторонних ограничительных мер, принятых Канадой против импорта из Китая, несмотря на оппозицию и уговоры многих сторон", – говорится в заявлении представителя министерства торговли.

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Аналитики считают, что Китай может обратиться к Австралии и Украине за альтернативными поставками, тем более, что производство в Австралии является достаточным.

Напомним:

Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду установили на уровне 100%, на сталь и алюминий - 25%.

Китай Канада торговля
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