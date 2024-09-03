"Украинская бронетехника" представила новый боевой автомобиль

"Украинская бронетехника"

на Международной выставке оборонной промышленности MSPO 2024 представила новый бронеавтомобиль "Варта 2".

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской бронетехники".

Отмечается, что представленная боевая бронированная колесная машина "Варта 2" имеет полную массу 14 тонн и может развивать скорость 110 километров в час.

"Это совершенно новая машина, которая разрабатывалась с учетом десятилетнего опыта компании, потребностей военных и условий современной войны. Автомобиль может перевозить 10 членов экипажа. Бронемашина оснащена боевым модулем "Сич" с 30 мм автоматической пушкой, что придает ей мощную огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника", - рассказал генеральный директор ООО „Украинская бронетехника".

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Класс баллистической защиты бронеавтомобиля полностью соответствует натовскому STANAG 3, противоминная защита 3a/3b.

Автомобиль также оснащен противоминными сиденьями и современными системами безопасности, которые обеспечивают максимальный уровень защиты экипажа. В частности, в автомобиле установлена система подвесного пола, которая защищает экипаж от перегрузок во время подрыва.

"Варта 2" оборудована современными системами светомаскировки и интегрированной системой фильтрации воздуха, которая обеспечивает защиту военных от химических и биологических угроз.

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Напомним:

Украинский бронетранспортер "Хорунжий" был допущен к поставке ВСУ.