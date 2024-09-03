Цены на нефть в мире продолжают падать

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Цены на нефть падают, поскольку беспокойство относительно спроса затмевают остановку ливийского экспорта.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть марки Brent упали из-за медленного экономического роста в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, что увеличило беспокойство относительно спроса, который затмил влияние остановки добычи и экспорта из Ливии.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 17 центов, или 0,2%, до 77,35 долл за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate, выросли на 50 центов, или на 0,7%, до 74,05 долл за баррель.

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Сообщается, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) Китая в августе достиг шестимесячного минимума. Страна сообщила о снижении новых экспортных заказов в июле впервые за восемь месяцев, а цены на новое жилье выросли в августе самыми низкими темпами в этом году.

В Ливии экспорт нефти в основных портах был приостановлен в понедельник, а добыча по всей стране сокращена, сообщили Reuters шесть инженеров, продолжая противостояние между враждующими политическими фракциями в отношении контроля над центральным банком и доходами от нефти.

Тем не менее, некоторое предложение должно вернуться на рынок, поскольку восемь членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее филиалы, известные как ОПЕК+, планируют увеличить добычу на 180 000 баррелей в сутки в октябре. Согласно источникам в отрасли, этот план, скорее всего, будет реализован, несмотря на проблемы со спросом.

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Напомним:

Нефть продолжает терять в цене на слабых данных из Китая, перспективе увеличения предложения ОПЕК+.