Ціни на нафту у світі падають: причини

Нафта продовжує втрачати в ціні на слабких даних з Китаю, перспективі збільшення пропозиції ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту продовжили падіння в понеділок на очікуваннях збільшення видобутку ОПЕК+, починаючи з жовтня, а ознаки млявого попиту в Китаї та США, двох найбільших світових споживачів нафти, викликали занепокоєння щодо майбутнього зростання споживання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 61 цент, або на 0,8%, до 76,32 дол за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 52 центи, або на 0,7%, до 73,03 дол за барель.

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Повідомляється, що втрати відбулися після того, як минулого тижня ціна нафти Brent впала на 0,3%, а WTI - на 1,7%.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, має намір продовжити заплановане збільшення видобутку нафти з жовтня.

Вісім членів ОПЕК+ планують збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу у жовтні в рамках плану, який передбачає початок згортання останнього етапу скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу, зберігаючи при цьому інші скорочення до кінця 2025 року.

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Зазначається, що і Brent, і WTI зазнають збитків вже два місяці поспіль, оскільки занепокоєння щодо попиту з боку США та Китаю переважили нещодавні перебої з постачанням лівійської нафти на тлі суперечки між урядовими фракціями та напруженості в ключовому регіоні видобутку на Близькому Сході, пов'язаної з конфліктом між Ізраїлем та Сектором Газа.

Економічна правда.