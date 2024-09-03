Россияне обстреляли инфраструктуру и подвижной состав "Укрзализныци"

Фото: УЗ

В течение ночи со 2 на 3 сентября враг совершил целенаправленный массированный обстрел железной дороги.

Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

В частности, как говорится в сообщении, была атакована инфраструктура и подвижной состав в Сумской и Днепропетровской областях. Обошлось без жертв.

"А вчера вечером во вражеский артобстрел в Покровске попал дом работника Укрзализныци – машиниста локомотивного депо. Именно из этого города железнодорожники организуют эвакуацию мирного населения и вынуждены работать под постоянными вражескими атаками", - рассказали в Укрзализныци.

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В пресс-службе также отметили, что железнодорожник и его жена (работница первичного профсоюза) получили ранения и были доставлены в больницу.

В то же время, в "Укрзализныце" уверяют, что ни один пассажирский рейс не был отменен.

Напомним:

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В 2-х областях Украины в результате атак БПЛА были обесточены бытовые и промышленные потребители.

2 сентября 2024 из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что находится на пути в Запорожскую АЭС.

Экономическая правда