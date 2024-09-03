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Повреждена одна из двух воздушных линий в Запорожскую АЭС из-за обстрелов РФ – “Энергоатом”

Вторник, 3 сентября 2024, 10:01 - Виктор Волокита
 

2 сентября 2024 из-за российских обстрелов произошло повреждение одной из двух внешних воздушных линий, из-за которой временно оккупированная Запорожская АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных потребностей.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"В случае повреждения второй линии возникнет аварийная ситуация из-за потери внешнего питания насосов, охлаждающих активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отметили, что украинские специалисты пока не могут осмотреть место повреждения и начать ремонт линий, ведь существует реальная угроза повторного обстрела участка российскими войсками.

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"Линию отремонтируют как только специалистам будет обеспечена безопасность", - сообщили в пресс-службе.

Напомним:

В конце августа Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута: российские обстрелы повредили внешнюю воздушную линию, по которой станция получала питание от украинской энергосистемы для собственных нужд.

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АЭС Запорожье
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