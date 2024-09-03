На украинском рынке новых легковушек лидируют французские и японские кроссоверы

В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер RENAULT Duster.

Об этом сообщает Укравтопром.

Также в тройке самых популярных моделей – TOYOTA RAV-4 и MAZDA CX5.

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Как говорится в сообщении, за счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.

В ТОП-10 легковушек месяца, по версии Укравтопрома, вошли:

RENAULT Duster - 691 ед;

TOYOTA RAV-4 – 444 ед.;

MAZDA CX5 – 275 ед.;

TOYOTA Camry – 228 ед.;

KIA Sportage – 219 ед.;

SKODA Octavia – 199 ед.;

HYUNDAI Tucson – 182 ед.;

BYD Song Plus – 179 ед.;

VOLKSWAGEN Touareg – 170 ед.;

HONDA M-NV – 169 ед.

Напомним:

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За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто. По отношению к августу 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.

Экономическая правда