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На украинском рынке новых легковушек лидируют французские и японские кроссоверы

Вторник, 3 сентября 2024, 09:11 - Виктор Волокита
 

В августе 2024 года лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом завоевал кроссовер RENAULT Duster.

Об этом сообщает Укравтопром.

Также в тройке самых популярных моделей – TOYOTA RAV-4 и MAZDA CX5.

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Как говорится в сообщении, за счет десяти самых популярных моделей было сформировано более трети (34%) августовского рынка новых легковых автомобилей.

В ТОП-10 легковушек месяца, по версии Укравтопрома, вошли:

  • RENAULT Duster - 691 ед;
  • TOYOTA RAV-4 – 444 ед.;
  • MAZDA CX5 – 275 ед.;
  • TOYOTA Camry – 228 ед.;
  • KIA Sportage – 219 ед.;
  • SKODA Octavia – 199 ед.;
  • HYUNDAI Tucson – 182 ед.;
  • BYD Song Plus – 179 ед.;
  • VOLKSWAGEN Touareg – 170 ед.;
  • HONDA M-NV – 169 ед.

Напомним:

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За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых авто. По отношению к августу 2023 года потребительская активность на авторынке увеличилась на 40%.

Экономическая правда

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