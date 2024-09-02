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В Україні продали рекордну кількість нових авто: що обирали

Понеділок, 2 вересня 2024, 13:41 - Віктор Волокіта
 

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто.

Про це повідомляє Укравтопром. 

Згідно з повідомленням, відносно серпня 2023 року споживча активність на авторинку збільшилась на 40%.

"Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці", - зазначенко в повідомленні. 

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Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка TOYOTA. 

У серпні  1248 нових Тойот поповнили український автопарк. На другому місці RENAULT – 738 од. Третій результат у BMW –  633 од.

Також в ТОП-5 потрапили SKODA (538 од.) та VOLKSWAGEN (483 од.).

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"Титул бестселера місяця зберіг за собою RENAULT Duster (691 од.)", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

Всього, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 47,3 тис. нових легкових авто, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Економічна

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