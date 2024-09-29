Движение поездов к вокзалу в Запорожье, который обстреляли россияне, восстановлено

"Укрзализница"

Железнодорожники восстановили поврежденные после обстрела участки на станции Запорожье-1.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути, сейчас работаем над восстановлением питания", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" также отметили, что рейсы в регионе движутся резервными тепловозами, ожидаются незначительные задержки, но ни один рейс не отменен.

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Напомним:

В результате обстрела станции Запорожье-1 повреждено здание вокзала и поезд, который должен был следовать в Солотвино.