Все разделы
Укр / Рус

Движение поездов к вокзалу в Запорожье, который обстреляли россияне, восстановлено

Воскресенье, 29 сентября 2024, 15:04 - Владимир Туник-Фриз
 
"Укрзализница"

Железнодорожники восстановили поврежденные после обстрела участки на станции Запорожье-1.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Железнодорожники оперативно восстановили поврежденные участки пути, сейчас работаем над восстановлением питания", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" также отметили, что рейсы в регионе движутся резервными тепловозами, ожидаются незначительные задержки, но ни один рейс не отменен.

Реклама:

Напомним:

В результате обстрела станции Запорожье-1 повреждено здание вокзала и поезд, который должен был следовать в Солотвино.

железная дорога Укрзализныця война
Реклама:
Материалы по теме
В Самарской области РФ после "хлопка" на железной дороге остановили движение поездов 29 сентября 2024, 11:15
Россияне обстреляли вокзал и поезд в Запорожье 29 сентября 2024, 10:06
Железные эшелоны. Почему государство не зарабатывает на арестованной российской технике? 17 сентября 2024, 18:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте