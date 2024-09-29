Всі розділи
Укр / Рус

Росіяни обстріляли вокзал та потяг у Запоріжжі

Неділя, 29 вересня 2024, 10:06 - Володимир Тунік-Фриз
 
Вікіпедія

Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та потяг, що мав прямувати до Солотвино.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

За попередньою інформацією – постраждалих немає.

Поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будут прийняті на станцію Запоріжжя-2. Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2. 

Реклама:

В "Укрзалізниці" уточнили, що зі станції Запоріжжя-1 до Запоріжжя-2 організовано трансферний рух автобусів, а у поїзді Запоріжж – Солотвино замінюють пошкоджені потяги, відправлення рейсу відбудеться до 11:00.

Запоріжжя Укрзалізниця війна залізниця
Реклама:
Матеріали за темою
МАГАТЕ закликає РФ деокупувати ЗАЕС і повернути станцію під контроль України 20 вересня 2024, 14:51
Енергетики відновили пошкоджену лінію електропередачі до Запорізької АЕС 5 вересня 2024, 18:45
Пошкоджено одну з двох повітряних ліній до Запорізької АЕС через обстріли РФ – “Енергоатом” 3 вересня 2024, 10:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті