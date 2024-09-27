"Газпром" нацелился на Африку на фоне сокращения потребления газа в Европе – росСМИ

"Газпром" рассматривает Африку как точку роста для развития будущих поставок и прогнозирует тренд на сокращение потребления в Европе в ближайшие несколько лет.

Об этом рассказал глава "Газпром экспорта" Дмитрий Хандога, пишет издание The Moscow Times.

"Мы не можем не искать новые точки роста, и такой точкой роста является африканский континент", - сказал Хандога.

По его словам, "Газпром" рассматривает Африку как рынок сбыта, в частности СПГ, и как точку применения опыта компании в доведении газа до конечного потребителя.

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Напомним:

В опубликованном изданием Forbes ежегодном рейтинге крупнейших российских компаний по размеру чистой прибыли лидер 2023 года - "Газпром" - в 2024 году не только потерял свои позиции, но и не смог попасть в первую сотню.