"Газпром" вилетів із топ-100 найбільших російських компаній за прибутками

У опублікованому виданням Forbes щорічному рейтингу найбільших російських компаній за розміром чистого прибутку лідер 2023 року — "Газпром" — у 2024 році не лише втратив свої позиції, а й не зміг потрапити у першу сотню.

Про це пише російське видання The Moscow Times.

Вперше за 25 років "Газпром" закрив 2023 рік зі збитком у розмірі 629 млрд рублів, тоді як роком раніше його прибуток становив 1,23 трлн рублів.

Згідно з внутрішнім звітом, підготовленим для керівництва компанії, відновити експорт газу до колишнього рівня в найближчі десять років не вдасться.

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Очікується, що до 2035 року обсяг експорту в середньому становитиме лише 50–75 млрд кубометрів на рік — приблизно третину від показників, які передували вторгненню Росії до України.

Основною причиною збитків "Газпрому" стало різке зниження видобутку газу та постачання до Європи, викликане санкціями, накладеними на Росію через напад на Україну.

2023 року видобуток газу компанією скоротився до 404 млрд кубометрів — це мінімальний рівень з 1990 року. Обсяг поставок за кордон склав лише 69 млрд кубометрів, що стало найнижчим показником із 1985 року.

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До Європи було експортовано лише 28 млрд кубометрів газу, що відповідає рівню кінця 1970-х років.

Частка "Газпрому" на європейському ринку знизилася втричі - з 45% до 15%.

Нагадаємо:

Щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їх загальна сума досягла 18,6 мільярда євро, або 20,6 мільярда доларів.