Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных

Официальный курс доллара уменьшится за выходные: в понедельник 30 сентября иностранная валюта подешевеет на 4 копейки.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 30 сентября.

Курс евро не изменится и останется на уровне пятницы 27 сентября.

Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,16 грн (41,20 грн по состоянию на 27 сентября);

1 евро - 45,95 грн (45,95 грн по состоянию на 27 сентября).

Напомним:

По состоянию на 27 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 6 копеек, евро - на 24 копеек.