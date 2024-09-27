Нацбанк показал, сколько будут стоить доллар и евро после выходных
Пятница, 27 сентября 2024, 19:28 -
Официальный курс доллара уменьшится за выходные: в понедельник 30 сентября иностранная валюта подешевеет на 4 копейки.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 30 сентября.
Курс евро не изменится и останется на уровне пятницы 27 сентября.
Официальные курсы на понедельник установлены на таком уровне:
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- 1 доллар США - 41,16 грн (41,20 грн по состоянию на 27 сентября);
- 1 евро - 45,95 грн (45,95 грн по состоянию на 27 сентября).
Напомним:
По состоянию на 27 сентября, официальный курс доллара к гривне от НБУ уменьшился на 6 копеек, евро - на 24 копеек.
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