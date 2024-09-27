Нацбанк змінив курс гривні: євро та долар подешевшали

Станом на 27 вересня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 6 копійок, євро – на 24 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,20 грн, євро – 45,95 грн (на 26 вересня долар - 41,26 грн, євро – 46,19 грн).

На 11:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,45 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,25 – 46,40 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,05 - 41,50 грн (курс на 26 вересня – 41,15 - 41,60 грн);

Євро – 45,85 - 46,42 грн (курс на 26 вересня – 45,90 - 46,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,87 - 41,47 грн;

Ощадбанк – 41,00 - 41,55 грн;

Укрсиббанк – 40,90 - 41,50 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн;

Райффайзен - 40,95 - 41,38 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.