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Китайская Chery откладывает план строительства электромобилей в Испании из-за тарифов ЕС

Пятница, 27 сентября 2024, 14:26 - Алексей Артемчук

Chery Automobile Co. отложила перенос производства электромобилей в Европу после того, как ЕС ввел тарифы на импорт электромобилей из Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китайский автопроизводитель планирует начать производство своего флагманского электромобиля Omoda 5 EV в Испании с октября 2025 года. 

Дополнительные пошлины ЕС в размере до 38% на импортируемые китайские электромобили вступили в силу на временной основе в июле, но остаются предметом переговоров между Брюсселем и Пекином. 

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Новые пошлины, которые добавляются к существующему 10% импортному сбору, должны быть окончательно утверждены к началу ноября, если квалифицированное большинство стран-членов не будет возражать против них.

Тарифы вызвали торговую напряженность и заставили автопроизводителей как в Европе, так и в Китае пересмотреть свои планы по продаже большего количества электромобилей в регионе. 

Хотя Chery, BYD Co. и другие китайские производители открывают заводы в Европе, чтобы избежать пошлин, чиновники ЕС предупредили, что к ним будут применяться минимальные уровни создания местной добавленной стоимости.

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Испания рассчитывает, что Chery восстановит более тысячи рабочих мест на бывшем заводе Nissan Motor Co. в Барселоне. 

Сообщается, что Chery заявила, что увеличит свои инвестиции в Испанию.

В ходе текущих переговоров Пекин и Брюссель изучают, можно ли достичь соглашения о контроле над ценами и объемами и предотвратить введение антисубсидийных тарифов.

Ожидается, что компания планирует производить 150 тыс автомобилей в Испании до 2029 года и вновь нанять 1 250 рабочих, которые были уволены в рамках закрытия завода Nissan четыре года назад.

Напомним:

Chery Auto готов потратить миллиарды евро на то, чтобы европейские клиенты приняли его бренды.

Китайская Omoda в прошлом месяце обогнала по продажам в Испании Tesla, Fiat и Jeep получив значительный прирост продаж.

Испания электромобиль ЕС Китай
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