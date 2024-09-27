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Кличко рассказал, когда возобновится достройка многоэтажек "Укрбуда" и "Киевгорстроя"

Пятница, 27 сентября 2024, 11:54 - Виктор Волокита

Киевская власть вместе с инициативной группой инвесторов недостроенных объектов "Укрбуда" и "Киевгорстроя" договорились в ближайшее время подписать меморандум и утвердить дорожную карту, чтобы достроить многоэтажки. 

Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко после встречи с инициативной группой инвесторов, которые вышли на митинг под стены КГГА 26 сентября. 

"До конца года мы должны определить механизм финансирования, чтобы в следующем году работы уже начались. Сейчас идет подготовка ряда решений, чтобы вынести их на рассмотрение Киевского городского совета", - рассказал Кличко.

Он добавил, что после того, как будут выделены деньги, в первую очередь будут запускать объекты высокой готовности. 

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"Государство в лице Кабинета Министров взяло на себя обязательства профинансировать достройку объектов "Укрбуда". В частности, когда "Киевгорстрой" согласился достроить объекты "Укрбуда". Однако пока средств Правительство так и не выделило", - говорится в сообщении КГГА. 

Напомним:

Переговоры "Киевгорстроя" с банками не дали результата из-за негативного финансово-экономического состояния компании, отсутствия гарантированных источников возврата долга и уплаты процентов, отсутствия адекватного залогового обеспечения.

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