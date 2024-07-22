Президент "Київміськбуду" пояснив, чому банки відмовились кредитувати компанію

Переговори "Київміськбуду" з банками не дали результату через негативний фінансово-економічний стан компанії, відсутність гарантованих джерел повернення боргу і сплати відсотків, відсутність адекватного заставного забезпечення.

Про це розповів голова правління, президент "Київміськбуду" Василь Олійник в інтерв'ю Forbes Ukraine.

"Ми зверталися до двох комерційних і трьох державних банків в Україні. Отримали письмовий чи усний коментар, за яких умов і показників нам можуть оформити кредит.

Гроші, кажуть, є. Але клас ризиковості у нас високий. Банки хочуть не однократне, а дво- і трикратне забезпечення: тобто вартість майна у забезпеченні має бути втричі вища, ніж сума кредиту", - розповів Олійник.

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За його словами, банки були б готові надати кредит під державну або міську гарантію.

"Проте надання гарантії місцевими органами, в нашому випадку це Київська міська рада, допускається виключно за напрямками, повʼязаними з розвитком комунальної інфраструктури або впровадженням енергоощадних технологій. До яких будівництво житла не належить", - зазначив президент компанії.

Він також додав, що гарантії від уряду надаються для реалізації загальнодержавних програм або інвестиційних проєктів, які пройшли процедуру конкурентного відбору.

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"Тому зараз ми лише ведемо роботу з реструктуризації наявної банківської заборгованості", - розповів Олійник.

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Нагадаємо:

На початку року наглядова рада "Холдингової компанії "Київміськбуд" призначила на посаду президента Василя Олійника.

З 2011 по 2018 рік Олійник очолював велику генпідрядну організацію "Моноліт будсервіс", з 2018 по 2024 рік – "Спецбуд-моноліт". Ці компанії побудували житлові комплекси "Варшавський мікрорайон", Hoffmann house, "Галактика", SEVEN, "Ліпінка" та інші. Всі вони зведені під девелопментом компанії Stolitsa Group Владислави Молчанової.

Економічна правда