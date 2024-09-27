Украина объявила первый онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки „зеленой" энергетики

Впервые ГП "Гарантированный покупатель" объявило онлайн-аукцион по распределению квоты поддержки предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии. Его проведут в системе "Прозорро.Продажи".

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Первым лотом стала дополнительная годовая квота поддержки для выработки электроэнергии из энергии солнечного излучения размером 11 МВт.

"Правительство создало все условия для проведения максимально прозрачных аукционов по распределению государственной поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Это шаг в направлении европейской интеграции и внедрения в Украине передовых практик поддержки "зеленой" энергетики", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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Напомним:

Кабинет министров Украины утвердил основные принципы торговой политики госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Они направлены на максимизацию дохода "ГарПока", достижение сбалансированной и ответственной деятельности, обеспечение добросовестной конкуренции, развитие возобновляемой энергетики, сотрудничество и интеграцию со смежными рынками электроэнергии.

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