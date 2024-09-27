Уряд затвердив принципи торговельної діяльності "Гарантованого покупця"

Кабінет міністрів України затвердив основні принципи торговельної політики держпідприємства "Гарантований покупець".

Про це повідомляє Міністерство енергетики

Урядова постанова спрямована на максимізацію доходу "ГарПоку", досягнення збалансованої та відповідальної діяльності, забезпечення сумлінної конкуренції, розвиток відновлюваної енергетики, співробітництво та інтеграцію із суміжними ринками електроенергії.

В повідомленні йдеться, що основні положення документа затверджують засади торговельної політики ДП та основні напрями їхньої реалізації, зокрема, як підприємство здійснюватиме операції з купівлі-продажу е/е на різних сегментах ринку (за двосторонніми договорами, на ринку "на добу наперед", на внутрішньодобовому ринку, з врегулювання небалансів та проведення експортних операцій).

Реклама:

"Зелена трансформація та розвиток відновлюваної енергетики є одним із пріоритетів державної політики у сфері енергетики. Визначення засад торговельної політики "Гарантованого покупця" є важливою передумовою для забезпечення стабільного функціонування ринку та реалізації електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.