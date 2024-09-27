Долги украинцев по микрокредитам выросли в полтора раза: увеличились суммы займов

Украинцы задолжали 14,53 млрд грн микрофинансовым организациям в этом году. С начала года сумма долга выросла в 1,5 раза.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Как говорится в сообщении, в этом году украинцы взяли в микрозайм 26,7 млрд грн - это 3,9 млн кредитных договоров.

Количество договоров почти не изменилось, но заметно выросла сумма займов: в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, до 6776 грн.

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Так, в первом квартале украинцы занимали в МФО, в среднем, 6875 грн, впрочем, во втором квартале сумма займа уменьшилась.

62% кредитов выдаются сроком от 3 месяцев до года. На краткосрочные займы до месяца приходится лишь 17% кредитов. В 8% микрозаймы берутся на 3+ лет.

"96% микрозаймов в этом году берутся онлайн", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В Украине более 34 тыс. долгов по зарплате было зарегистрировано по состоянию на начало августа 2024 года. В этом году долги предприятий по зарплате уже на 7,1% больше, чем за весь прошлый год.