В Україні зростають борги підприємств по зарплаті: де найбільше

Понад 34 тис. боргів по зарплаті було зареєстровано станом на початок серпня 2024 року. Цьогоріч борги підприємств по зарплаті вже на 7,1% більші, аніж за весь минулий рік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Згідно з повідомленням, своїм працівникам заборгували 1 872 компанії.

Найбільше таких роботодавців виявилося на:

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- Сумщині — 5,6 тис. проваджень.

- Київ — 3,4 тис

- Дніпропетровщина — 2,2 тис боргів.

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На різноманітні дочірні підприємства Облавтодора загалом припадає 9,7% від загальної кількості боргів по зарплатах.

Більше наразі заборгували своїм працівникам лише у Сумському машинобудівному науково-виробничому об'єднанні — 11,8% від загальної кількості боргів.

Нагадаємо:

За перші пів року в Україні відкрилося понад 18 000 нових компаній. З нових компаній 69,5% або близько 12 тис. — це товариства з обмеженою відповідальністю.

Економічна правда