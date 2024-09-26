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Западные доноры увеличат взносы в подготовку квалифицированных работников в Украине

Четверг, 26 сентября 2024, 19:45 - Виктор Волокита

Европейский Союз, Польша и Эстония присоединились к программе правительства Германии Skills4Recovery по поддержке обучения и переподготовки специалистов для восстановления Украины. 

Об этом сообщило Министерство экономики.

Расширенная помощь в рамках инициативы Skills4Recovery, в частности, предусматривает:

  • увеличение более чем вдвое общих взносов доноров в Skills4Recovery - с 10 млн евро до 25,5 млн евро;
  • обучение более 4700 квалифицированных работников для экономики Украины;
  • поддержку 50 поставщиков услуг профессионального образования.

Кроме того, расширяется географический охват инициативы с шести областей на всю территорию Украины.

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"Программа Skills4Recovery является важным шагом на пути к восстановлению Украины, ведь квалифицированные работники - это основа для устойчивой экономики. 

Мы стремимся не только преодолеть дисбалансы на рынке труда, но и создать возможности для украинцев адаптироваться к новым условиям, повышая свой профессиональный уровень", - отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Напомним:

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Совместная инициатива Skills4Recovery финансируется Европейским Союзом, Германией, Польшей и Эстонией. Ее реализуют Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Solidarity Fund PL (SFPL). Программа Skills4Recovery была инициирована правительством Германии в 2023 году.

180 000 украинцев смогут овладеть новой профессией или повысить свою квалификацию в течение следующих трех лет благодаря инициативе Skills Alliance. 

ЕС работа
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