Западные доноры увеличат взносы в подготовку квалифицированных работников в Украине
Европейский Союз, Польша и Эстония присоединились к программе правительства Германии Skills4Recovery по поддержке обучения и переподготовки специалистов для восстановления Украины.
Об этом сообщило Министерство экономики.
Расширенная помощь в рамках инициативы Skills4Recovery, в частности, предусматривает:
- увеличение более чем вдвое общих взносов доноров в Skills4Recovery - с 10 млн евро до 25,5 млн евро;
- обучение более 4700 квалифицированных работников для экономики Украины;
- поддержку 50 поставщиков услуг профессионального образования.
Кроме того, расширяется географический охват инициативы с шести областей на всю территорию Украины.
"Программа Skills4Recovery является важным шагом на пути к восстановлению Украины, ведь квалифицированные работники - это основа для устойчивой экономики.
Мы стремимся не только преодолеть дисбалансы на рынке труда, но и создать возможности для украинцев адаптироваться к новым условиям, повышая свой профессиональный уровень", - отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
Напомним:
Совместная инициатива Skills4Recovery финансируется Европейским Союзом, Германией, Польшей и Эстонией. Ее реализуют Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Solidarity Fund PL (SFPL). Программа Skills4Recovery была инициирована правительством Германии в 2023 году.
180 000 украинцев смогут овладеть новой профессией или повысить свою квалификацию в течение следующих трех лет благодаря инициативе Skills Alliance.