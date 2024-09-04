Ініціатива Skills Alliance: хто з українців може перекваліфікуватися чи отримати нові професії

180 000 українців зможуть опанувати нову професію або підвищити свою кваліфікацію впродовж наступних трьох років завдяки ініціативі Skills Alliance.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна під час установчої зустрічі учасників Skills Alliance.

"Впродовж найближчих трьох років матимемо можливість охопити різними навчальними програмами зі здобуття нових професій та перекваліфікації понад 180 тисяч українців як в Україні, так і за кордоном.

Ініціатива також дозволить краще інтегруватись в ринок праці внутрішньо переміщеним особам, молоді, ветеранам, людям з інвалідністю, українцям, які повертатимуться додому", — зазначила Тетяна Бережна.

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Зокрема, учасники Skills Alliance сприятимуть:

підвищенню кваліфікації та навчанню за професіями, необхідними для відновлення та реконструкції України;

реалізації програм перекваліфікації/підвищення кваліфікації для ВПО та інших уразливих груп в Україні, а також українців, які проживають за кордоном, з метою сприяння їх поверненню та реінтеграції;

запровадженню навчальних програм для підтримки економічної інтеграції жінок, молоді, людей з інвалідністю, людей похилого віку, ветеранів;

інтеграції України в ЄС шляхом покращення взаємного визнання дипломів, отриманих за кордоном, та приведення стандартів у відповідність до вимог ЄС;

посиленню співпраці з приватним сектором задля зменшення невідповідності кваліфікацій працівників.

Нагадаємо:

Skills Alliance створили під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024, що відбулась в червні у Берліні. Серед учасників майже 50 країн, донорів, міжнародних партнерів та представників бізнес-спільноти. Мета ініціативи — надати можливість перекваліфікації чи підвищення кваліфікації українців. У найближчі три роки на ці потреби планують виділити 700 млн євро.

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