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"Укрзализныця" запустит первые вагоны из нового пассажирского состава этой осенью

Четверг, 26 сентября 2024, 17:27 - Виктор Волокита

"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав. Часть новых вагонов появится осенью 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Продолжается строительство 66 пассажирских вагонов, которые производятся в Украине. Первые вагоны из этой программы выйдут на свои рейсы уже этой осенью", - отметил председатель правления АО „Укрзализныця" Евгений Лященко.

В УЗ отметили, что в новой партии - купейные вагоны, СВ, 4 вагона для лиц с инвалидностью и плацкартные вагоны.

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Все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств: кондиционеры; вакуумные туалеты; розетки, USB и Type-C порты; кофемашины; системы видеонаблюдения и тому подобное. 

Напомним:

"Укрзализныця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ пока оборудованы системами доступа к Интернету.

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Укрзализныця
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