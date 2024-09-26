"Укрзализныця" запустит первые вагоны из нового пассажирского состава этой осенью

"Укрзализныця" обновляет пассажирский подвижной состав. Часть новых вагонов появится осенью 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Продолжается строительство 66 пассажирских вагонов, которые производятся в Украине. Первые вагоны из этой программы выйдут на свои рейсы уже этой осенью", - отметил председатель правления АО „Укрзализныця" Евгений Лященко.

В УЗ отметили, что в новой партии - купейные вагоны, СВ, 4 вагона для лиц с инвалидностью и плацкартные вагоны.

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Все вагоны будут иметь уже базовый набор удобств: кондиционеры; вакуумные туалеты; розетки, USB и Type-C порты; кофемашины; системы видеонаблюдения и тому подобное.

Напомним:

"Укрзализныця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ пока оборудованы системами доступа к Интернету.

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