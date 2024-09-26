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В Украине уже 12% перерегистраций транспортных средств делают через “Дію”

Четверг, 26 сентября 2024, 15:46 - Виктор Волокита

В Украине через "Дію" уже перерегистрировано 170 тысяч транспортных средств, это 12% от всех операций. 

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью Укринформу.

"Эта функция стала доступной для граждан 20 декабря 2023 года. На сегодня через "Дію" были перерегистрированы 170 тысяч транспортных средств. В этом случае мы можем говорить, что 340 тысяч человек уже не обращались в сервисные центры, а сделали это онлайн", - сообщил он.

Заместитель министра отметил, что количество операций по перерегистрации транспортных средств, которые были осуществлены через "Дію", составляет около 12% от всех операций по перерегистрации транспортных средств, которые проводились за весь период с начала запуска этой услуги.

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"Это на самом деле достаточно большой и существенный процент. Мы планируем увеличивать показатель онлайн-перерегистраций до тех пор, пока не сможем сказать, что эта услуга полностью автоматизирована и у граждан отсутствует необходимость общаться с администраторами и посещать сервисные центры МВД", - отметил Тимченко.

Напомним:

Минцифра совместно с МВД и сервисными центрами доработала водительские услуги. Теперь "Дія" будет указывать причину, если украинцам вдруг будет отказано в перерегистрации авто.

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Дія транспорт МВД
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