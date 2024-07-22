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"Дія" вказуватиме причину відмовлення перереєстрації авто

Понеділок, 22 липня 2024, 19:17 - Віктор Волокіта

Мінцифра спільно з МВС та сервісними центрами доопрацювала водійські послуги. Тепер "Дія" вказуватиме причину, якщо українцям раптом буде відмовлено в перереєстрації авто.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів", - написав Федоров. 

Згідно з його повідомленням, щоб уникнути перекупів, продати через "Дію" можна тільки одне авто. 

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Нагадаємо:

Українці вже більше 140 тисяч разів перереєстрували авто через "Дію".

Економічна правда

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Дія авто МВС
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