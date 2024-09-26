У России и Китая могут ухудшиться проблемы с платежами
Проблемы с платежами между Китаем и Россией могут ухудшиться после окончания срока действия американской лицензии OFAC, не исключают полный отказ приема платежей.
Об этом сообщает Reuters.
Приближение окончания срока действия американской лицензии, позволяющей осуществлять транзакции с участием столпов российской финансовой инфраструктуры, может усложнить и удорожить для российского бизнеса работу с китайским юанем.
Сообщается, что ситуация с платежами может измениться после 12 октября. Не исключена резкая нехватка юаней или полный отказ китайских банков принимать платежи из России.
Юань, который в среду достиг почти годового максимума по отношению к рублю, стал самой популярной иностранной валютой в Москве с начала большой войны.
Поскольку китайские банки остерегаются вторичных санкционных рисков, связанных с работой с российскими компаниями, внесенными в черный список Вашингтона, а Банк России не желает продолжать накачивать юаневую ликвидность через валютные свопы, некоторые импортеры опасаются, что проблемы с платежами между Россией и Китаем могут ухудшиться.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в июне наложило санкции на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). OFAC выдала лицензию, срок действия которой истекает 12 октября, на прекращение и, соответственно, разрешение определенных операций.
Отмечается, что пока неизвестно, собирается ли OFAC продлевать срок действия лицензии.
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Напомним:
Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.