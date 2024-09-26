У России и Китая могут ухудшиться проблемы с платежами

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Проблемы с платежами между Китаем и Россией могут ухудшиться после окончания срока действия американской лицензии OFAC, не исключают полный отказ приема платежей.

Об этом сообщает Reuters.

Приближение окончания срока действия американской лицензии, позволяющей осуществлять транзакции с участием столпов российской финансовой инфраструктуры, может усложнить и удорожить для российского бизнеса работу с китайским юанем.

Сообщается, что ситуация с платежами может измениться после 12 октября. Не исключена резкая нехватка юаней или полный отказ китайских банков принимать платежи из России.

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Юань, который в среду достиг почти годового максимума по отношению к рублю, стал самой популярной иностранной валютой в Москве с начала большой войны.

Поскольку китайские банки остерегаются вторичных санкционных рисков, связанных с работой с российскими компаниями, внесенными в черный список Вашингтона, а Банк России не желает продолжать накачивать юаневую ликвидность через валютные свопы, некоторые импортеры опасаются, что проблемы с платежами между Россией и Китаем могут ухудшиться.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в июне наложило санкции на Московскую биржу и Национальный клиринговый центр (НКЦ). OFAC выдала лицензию, срок действия которой истекает 12 октября, на прекращение и, соответственно, разрешение определенных операций.

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Отмечается, что пока неизвестно, собирается ли OFAC продлевать срок действия лицензии.

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Напомним:

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.