Сумма вкладов украинцев в банках достигла 1,3 млрд: половина принадлежит менее 1% вкладчиков

Общая сумма вкладов физических лиц, включая ФЛП, в банках Украины составила 1,3 млрд грн по состоянию на 1 сентября 2024 года, что на 12,5 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, с начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 66,2 млрд грн, из которых 29,2 млрд грн - реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября:

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вклады в национальной валюте - 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за август);

вклады в иностранной валюте - 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за август).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2024 года составляла 3,2%, а в структуре суммы вкладов - 11,1%. Сумма их вкладов составила 143,9 млрд грн (за август текущего года увеличение составило 2,9 млрд грн).

Более половины (56,8%) вкладчиков хранят в банках от 10 до 200 000 грн.

Вклады на сумму более 600 тысяч гривен имеют 0,5% вкладчиков. В то же время, по сумме им принадлежит почти половина всех средств в банках.

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Напомним:

В сентябре "Златобанк" прекратил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам и завершил ликвидационную процедуру.