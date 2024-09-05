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Фонд гарантування завершив ліквідацію "Златобанку"

Четвер, 5 вересня 2024, 12:58 - Артур Крижний

У "Златобанку" припинено виплати гарантованого відшкодування вкладникам та завершено ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

"Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 923 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури публічного акціонерного товариства "Златобанк", - йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що, згідно із законодавством, припиняють виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку. З моменту затвердження ліквідаційного балансу процедура ліквідації вважається завершеною.

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У межах виплат гарантованого відшкодування вкладники "Златобанку" отримали понад 866,4 млн грн.

Зазначається також, що Фонд закрив накопичувальний рахунок "Златобанку". З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку недійсні і платежі на них не приймаються.

Нагадаємо:

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Після тривалих судових процесів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновив контроль над ще одним так званим "зомбі-банком" – ПАТ "КСГ БАНК".

Економічна правда.

банки
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