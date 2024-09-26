АРМА продало еще 11 часов Медведчука на 3 миллиона: деньги пойдут на армию

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало 11 часов бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука за 3,3 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Всего на аукцион было выставлено 12 часов. Из них реализовано:

"Vacheron Constantin" - 222 222.22 тысячи гривен от стартовой цены в 131 780.50 гривен;

"Dolce & Gabbana" - 61,5 тысячи гривен от стартовой цены в 56 373 гривен;

"Gold Time" - 101 тысяча гривен от стартовой цены в 99 516.50 гривен;

"Breguet" - 175,4 тысячи гривен от стартовой цены в 159 776.50 гривен;

"Breguet" - 183,5 тысячи гривен от стартовой цены в 152 294.50 гривен;

"Franck Muller" - 100, 5 тысячи гривен от стартовой цены в 66 014.50 гривен;

"Rolex" - 495 001 гривен от стартовой цены в 361 038,50 гривен от стартовой цены в 361 038,50 гривен;

"Breguet 684" - 240 001 гривен от стартовой цены в 166 922 гривен;

"Vacheron Constantin" - 181,9 тысячи гривен от стартовой цены в 76 301 гривен;

"Patek Philippe" - 409 тысяч гривен от стартовой цены в 287 354,50 гривен;

"Breguet 4416К" - 1 119 296 гривен от стартовой цены в гривен 929 506,50 гривен;

Общая сумма реализации достигла почти 3,3 миллиона гривен, которые в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций.

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Напомним:

6 сентября состоялся аукцион на "Прозорро.Продажи", где была продана часть арестованной коллекции часов экс-нардепа Виктора Медведчука.